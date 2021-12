Le Mug : Philippe Manœuvre pour « Flashback Acide » (éd. Robert Laffont) sur Auvio

Au programme du Mug de ce jeudi 30 décembre...



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Philippe Manœuvre pour « Flashback Acide » (éd. Robert Laffont)

Philippe Manoeuvre nous fait voyager et revivre une époque déjantée, pop, incandescente, mais révolue : le bon vieux temps du rock'n'roll.

De sa découverte des champignons à Amsterdam aux chars de l'armée russe derrière le rideau de fer avec les Scorpions ; de ses grands entretiens avec l'énigmatique David Bowie à ses virées délirantes avec les Motörhead ; de son incursion hallucinée dans la Convention du LSD à Marc Zermati - le pape méconnu du punk -, Philman aborde les rivages interdits comme dans un long solo de guitare psychédélique et tire les conclusions de ses addictions.

Avec son style inimitable, l'ancien rédacteur en chef de Rock & Folk nous emmène dans ses trips drugs and rock'n'roll les plus fous : cigarettes, LSD 25, champignons mexicains, cocaïne, speed et Jack Daniel's sont au menu. Clean depuis vingt ans, n'ayant plus depuis touché une goutte d'alcool ni un gramme de coke, Philippe Manoeuvre nous fait revivre cette époque déjantée.



09h30 - Chronique 1 : Didier Vervaeren et sa séquence « Requiem pour la Mode » - "En rouge et mode"





09h40 - Le Mug découverte : L'expo 'Lascaux Expériences' au Préhistomuseum de Flémalle

Jusqu'au 31 mai 2022, le Préhistomuseum de Flémalle propose en 1ère mondiale la visite virtuelle des célèbres Grottes de Lascaux. Une expérience immersive grâce à des casques de réalité virtuelle, une exposition avec de nombreux dispositifs interactifs, des ateliers sur le thème « Sapiens Artiste » et la visite de la grotte de Ramioul à la torche transportent le visiteur 20 000 ans en arrière. Avec Fernand Collin, préhistorien et directeur du Préhistomuseum

https://lascaux.prehisto.museum/#prehistoShow

