Le Mug : Yves Bigot pour le roman « Katrijn » (éd. Encre de nuit) sur Auvio

le programme du Mug de ce mercredi 29 décembre



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Yves Bigot pour le roman « Katrijn » (éd. Encre de nuit)

Directeur de TV5 Monde depuis 2013, Yves Bigot est à la fois journaliste, animateur, réalisateur, programmateur et producteur. Il a publié de nombreux ouvrages consacrés à la musique, mais cette fois c'est d'un roman dont il s'agit : le portrait d'une jeune fille (Katrijn Mu¿hren) et d'une époque (les années 60).

Katrijn, est une jeune hollandaise de bonne famille comme il en est tant d'autres. Mais un scandale éclate un jour, jetant l'opprobre sur son père et la contraignant à l'exil ; la voilà lancée sur les routes, à la découverte d'elle-même et des mouvements de sa génération, entre les Provos d'Amsterdam, le Swinging London et les hippies de San Fransisco.



Un voyage initiatique qui l'emmènera au-devant de la mode pop, des groupes de rock, du sexe et de la drogue, des Hell's Angels, mais aussi d'une gloriole éphémère qu'elle n'a pas cherchée.

Un roman d'apprentissage qui évoque cette époque au cœur des années 60 où la jeunesse occidentale rêvait d'un autre monde, lumineux, généreux et communautaire. Une expérience inaboutie de société alternative qui fait encore rêver.



09h30 - Chronique 1 : Stanislas Ide pour sa séquence « Corner Serie du Mug » - L'arrivée des 5 saisons de 'Line of Duty' sur Auvio





09h40 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Game over and ever » - Les jeux vidéo les plus joués en 2021

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI