Le Mug : Guillaume Daudin pour le roman graphique « Les contraceptés - Enquête sur le dernier tabou » (éd. Steinkis) sur Auvio

Le Mug de ce mardi 28 décembre



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Guillaume Daudin pour le roman graphique « Les contraceptés - Enquête sur le dernier tabou »

Et si on parlait de contraception masculine ? Depuis quelques dizaines d'années, les médias font régulièrement état de la contraception masculine, en nous promettant, par exemple, l'arrivée imminente de la pilule pour homme. Pourtant, en 2021, la charge mentale de la contraception pèse toujours quasi exclusivement sur les femmes. Pourquoi ?

Pour répondre à cette question, il fallait une enquête, voire un livre, et, cerise sur le gâteau, il s'agit d'un roman graphique ! Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain, tous deux journalistes, ont sillonné la France à la rencontre de spécialistes et d'hommes qui ont fait le choix de se contracepter. Une enquête passionnante de plusieurs mois illustrée par Caroline Lee sur l'un des derniers tabous dans les questions de genre, qui amène les auteurs à s'interroger sur leur propre parcours de déconstruction des rapports sociaux patriarcaux. « Les contraceptés - Enquête sur le dernier tabou » par Guillaume Daudin, Stéphane Jourdain et Caroline Lee (éd. Steinkis).



09h30 - Chronique 1 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Vidéo club » : Supergirl



09h40 - Le Mug découverte : « Demain c'était mieux non peut-être ? » - Une revue corrosive et déjantée sur l'actualité d'hier, d'aujourd'hui et de demain avec Caroline Compagnon et Christophe Cornet

Six auteurs-autrices se sont réunis pour écrire cette revue originale et corrosive et se mettre au service du spectacle. Ni trop potache , ni trop politique, cette revue mélangeant sketches et chansons, alterne les sujets et les style d'humour avec une liberté de ton en faisant appel à la parodie et à la caricature. On retrouvera dans cette revue déjantée, le monde politique bien sûr, mais également des sportifs, des chanteurs, tous incarnés par six comédiens soutenus par un band de deux musiciens qui joueront en live.

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI