Le Mug : Bernard Lavilliers pour son dernier album "Sous un soleil énorme" sur Auvio

Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Bernard Lavilliers, pour son dernier album « Sous un soleil énorme »

Vibrant d'une soif de vivre, l'artiste revient sur le devant de la scène avec un 22èmealbum généreux et combatif. Le bien nommé « Sous un soleil énorme » est un album solaire, assurément, à multiples facettes. Un album qui résonne d'une intensité rare, d'une désarmante honnêteté et de la force de ceux qui avancent, malgré les épreuves. Autour de Lavilliers, des complices de longues dates, et de nouveaux venus à la voix et aux mots qui désarment.



09h30 - Chronique 1 : Stanislas Ide pour sa séquence « Corner Serie du Mug »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur l'exposition World Press Photo à la Cité Miroir se prolonge jusqu'au 30 janvier 2022 avec Arnaud Leblanc, coordinateur du service Communication des Territoires de la Mémoire.

Depuis le 30 octobre 2021, à l'invitation des Territoires de la Mémoire asbl, La Cité Miroir à Liège accueille l'exposition des lauréats du prix World Press Photo 2021, un concours annuel de photojournalisme, qui récompense les meilleurs clichés des photographes professionnels de 2020. Impressionnantes, interpellantes, les 150 photos dévoilent un instantané du monde tel qu'il est. Malgré le contexte sanitaire ; en un mois d'ouverture, l'exposition a déjà accueilli près de 6000 visiteurs ! Forte de ce succès, la Cité Miroir a le plaisir d'annoncer que l'exposition sera prolongée jusqu'au 30 janvier 2022, à savoir un mois supplémentaire par rapport à sa fermeture initiale. Tout est mis en place pour assurer une visite en toute sécurité : jauge limitée, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, ventilation.

