Le Mug : Marine Baousson "Vulgaire, vulgarisation de trucs par quelqu'un qui n'y connaît rien" (Ed. Flammarion) sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Marine Baousson pour "Vulgaire, vulgarisation de trucs par quelqu'un qui n'y connaît rien" paru aux éditions Flammarion

Savez-vous précisément ce qu'il s'est passé en 1515 à Marignan ? Pouvez-vous expliquer qui sont vraiment les francs-maçons ? Sauriez-vous décrire le fonctionnement des marées ? Et celui du joint de culasse ? Autant de questions auxquelles on ne sait pas toujours quoi répondre... Mais rassurez-vous ! Si vous complexez sur vos lacunes en culture générale, si vous faites souvent semblant de comprendre alors qu'en fait pas du tout : ce livre est fait pour vous ! Marine Baousson n'est ni historienne, ni géologue, encore moins mécanicienne. Et pourtant, elle nous explique avec humour et pédagogie toutes ces choses qu'on entend régulièrement et qu'on ne maîtrise pas toujours. Après s'être renseignée sur Internet et dans des livres, elle partage avec nous, en tant que non-spécialiste, ce qu'elle a compris de sujets aussi variés que le Tour de France, le paracétamol ou encore les abeilles. Un livre drôlement instructif.



Marie Frankinet pour son journal « Pop news »



Le Mug découverte : Sébastien Ministru pour « Cendrillon ce macho ! » à voir au TTO jusqu'au 31 décembre

Il ne sert à rien d'avoir raison trop tôt. Sauf dans le cas de Sébastien Ministru, qui avait vu venir mille ans avant tout le monde les enflammés débats sur la fluidité du genre, et qui proposait déjà en 2008 un refaisage du conte de Perrault, où Cendrillon ne serait pas une pauvre souillon mais un bel homme de maison, séduit par un prince furieusement sexy... Certes on rigole, mais le sujet est plus politique que jamais. Parmi les questions qu'il suscite : qu'adviendra-t-il le jour où l'héritier d'une grande couronne fera son coming out ? Voici un classique non seulement indémodable mais chaque année réactualisable, emmené par un casting en partie renouvelé (avec un Cendrillon plus hot que jamais), une nouvelle mise en scène de Nathalie Uffner et une playlist réactualisée pour vous donner plus que jamais envie de danser.



Didier Vervaeren pour sa séquence « Requiem pour la Mode »

