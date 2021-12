Le Mug : Catherine Locandro, « Dans ce monde ou dans l'autre » (Ed. Albin Michel) sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Catherine Locandro pour son roman « Dans ce monde ou dans l'autre » (Ed. Albin Michel)

Abigaëlle se réveille à l'hôpital, loin des siens, entourée de « Rampants » : à son chevet, des infirmières, un docteur, des policiers et un psychologue se relaient. La jeune fille tâche de mettre en mots ce qu'elle a vécu, pour faire avancer l'enquête et s'émanciper enfin du système idéologique qui la tenait enfermée.



Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



Le Mug découverte : « Mon manager de poche » de Boris Engels

En mars 2020, lors du premier confinement, Boris Engels se lance dans l'écriture d'un livre sur le fonctionnement de l'industrie musicale, ou` il dévoile tous ses conseils afin d'aider les jeunes artistes a` passer a` l'étape supérieure de leur carrière. Des tips par dizaines pour accompagner la mise en place de leur projet artistique, depuis la création de la musique à l'organisation des premières tournées jusqu'à la signature sur un label. Un inventaire complet des rôles souvent méconnus des différents professionnels du secteur et comment positionner son profil artistique face à eux.



Marc Ysaye pour sa séquence « Les classiques de Marc Ysaye ».

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS