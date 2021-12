Le Mug : Michel Claise, « Crime d'initiés » (Ed. Genèse) sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Michel Claise pour « Crime d'initiés » (Ed. Genèse)

Dans un restaurant du Trastevere, deux hommes d'affaires, un Italien et un Chinois échangent en anglais. Une scène somme toute anodine. Pourtant pas un mot n'échappe aux enquêteurs de la Guardia Finanza, planqués dans une camionnette banalisée. Leur cible ? Giancarlo Magnanini, avocat au barreau de Rome et... figure majeure de la Cosa Nostra. Son vis-à-vis ? Shi-Ming Wong, un ressortissant chinois de Canton. Soudain, l'Italien lâche : « Anvers, rendez-vous la semaine suivante... » L'information est aussitôt relayée aux policiers belges de l'Office de répression de la corruption. Deux préoccupations s'imposent : repérer la marchandise et découvrir qui est ce monsieur Wong. Commence alors une traque dans les milieux de la corruption qui gangrène le port d'Anvers. Pour la combattre : les techniques d'investigation les plus modernes et deux flics particulièrement motivés.

Le roman plonge le lecteur dans le monde inquiétant et bien réel des organisations criminelles, dont les trafics de contrefaçons subtilisent à l'économie légale 350 milliards € par an. Il nous plonge aussi dans le fonctionnement secret des mafias italiennes et chinoises, leurs rites ancestraux d'initiation et de reconnaissance, leurs rouages et les moyens dont ils usent pour noyauter la société civile.



Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Le Mug découverte : La réalisatrice et scénariste Sophie Bruneau pour le documentaire « Cézanne »

Les visiteurs et visiteuses arrivent des quatre coins du monde dans l'atelier de Cézanne, sur les traces d'une révolution qui a transformé l'art et la vie. Elle s'est déroulée ici, dans la solitude et le travail, au milieu des objets familiers, de la nature et des murs bleu-ocre peints par le maître lui-même. Trois guides prennent soin du lieu, de la mémoire, de l'invisible qui brasse l'air et le silence d'hiver. L'arrière-saison est propice aux rencontres et à la transmission joyeuse. Regards, présences des êtres et des choses, petites conversations sur la beauté. Vanités au goût de pommes.



« La vie dessinée » de Thierry Bellefroid

