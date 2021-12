Le Mug : INNO JP pour son spectacle « TRUE STORY » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : INNO JP pour son spectacle « TRUE STORY » à découvrir au Théâtre de la Toison d'or jusqu'au 31 décembre.

Né Innocent en 1983 à Kigali (Rwanda), devenu Jean-Paul en 1984 à La Hulpe (Belgique), Inno JP se décrit comme un vrai Bounty des familles, blanc dedans (difficile qu'il en soit autrement quand on a grandi dans le BéWé;-), noir dehors. Ancien journaliste auto-proclamé, Inno JP décide en 2016 de faire de la scène son métier. Reçu sur concours à la prodigieuse école nationale de l'humour de Montréal, il s'abreuve de toute la science de l'humour qu'il s'y dispense. En 2018, il revient en Europe avec la volonté très contemporaine de devenir la meilleure version de lui-même. Il semblerait qu'il y parvienne : il a été choisi par Blanche Gardin pour assurer certaines de ses premières parties à Paris.



Marie FRANKINET pour?son?journal?«?Pop news?»



Le Mug découverte : Léa ZIBERT, réalisatrice du documentaire ¿Ma rue couche toi là¿ diffusé les 19 et 26 décembre 20h20 la Une.

Le concept ¿Ma rue couche toi là¿ est simple : raconter une rue et ses habitants. Pour cette saison 2 , ¿Ma rue couche toi là¿ s'intéresse à deux rues en Belgique que le monde entier pense connaitre La rue des apparitions de la Vierge Marie à Beauraing (rue de l'Aubépine) et la rue du Manneken Pis à Bruxelles (rue de l'Etuve). Chaque jour, des touristes et des pèlerins passent devant les fenêtres des habitants et les vitrines des commerçants sans se douter qu'elles cachent les histoires dignes des plus beaux contes de fée.



Ayrton TOUWAIDE pour sa séquence « Vidéo-Club »

