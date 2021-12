Le Mug : Eric ANTOINE pour son spectacle "Grandis un peu" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : : Eric ANTOINE pour son spectacle "Grandis un peu" à découvrir les 16 & 17 février 2022 au CIRQUE ROYAL DE Bruxelles et les 18 & 19 février 2022 au FORUM DE LIEGE qui sont pour l'instant maintenus.

« Je me demande régulièrement si l'enfant que j'ai été serait fier de l'adulte que je suis devenu. S'il serait heureux de passer un moment avec moi, S'il rigolerait à mes pitreries, S'il serait d'accord avec mes choix, S'il se sentirait respecté, rassuré à mes côtés, Si j'ai toujours l'innocence de son regard, la sincérité de ses propos, Si comme lui, je crois toujours en mes rêves et en ceux des autres... Venez trouver ou retrouver avec moi notre envie de jouer ensemble !!! »



Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez la femme »



Le Mug découverte : Carlo de Pascale à l'occasion de la sortie du Gault & Millau mais aussi pour son nouveau livre « Casa Mia » paru aux éditions Kennes.

Avec ce livre, Carlo de Pascale réalise l'un de ses rêves : revenir sur les traces de son enfance pour nous raconter l'héritage dont il a bénéficié en matière de cuisine italienne. Un retour aux sources, un hommage à celles et ceux qui lui ont légué leur amour des bonnes choses et de la terre qui les a portées. Une ode à ses racines, à son pays d'origine, l'Italie, qui lui a offert ses plus belles émotions gustatives.



Marc YSAYE pour sa séquence « Un jour un concert ».

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS