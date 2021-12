Le Mug : Rose Lamy pour son ouvrage « Préparez-vous pour la bagarre - Défaire le discours sexiste dans les médias » sur Auvio

La sensibilité des poulpes, des homards et des crabes

Le Mug d'ouverture : Rose Lamy pour son ouvrage « Préparez-vous pour la bagarre - Défaire le discours sexiste dans les médias » paru aux éditions JC Lattes

Qu'est-ce qu'elle faisait dehors à cette heure ? Avait-elle bu ? Que portait-elle ? Il ne peut pas l'avoir violée, je m'en porte garant, c'est mon ami. C'était une autre époque. Il faut séparer l'homme de l'artiste. C'est un drame, un crime passionnel, le geste fou d'un amoureux éconduit. Pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte avant ? C'était un dérapage, une maladresse, un geste déplacé. Il ne pensait pas à mal, c'est quelqu'un de bien. On ne peut plus rien dire. Les féministes sont des folles hystériques.



Pierre SCHEURETTE pour son journal « Pierre Feuillette



Le Mug découverte : Céline CHARIOT pour son album photo "Clair Obscur"

La photographe Céline Chariot s'est plongée parmi les équipes du CHR de la Citadelle à Liège et nous propose un ouvrage qui témoigne de la vie des soignants en temps de Covid.



Cathy IMMELEN pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »