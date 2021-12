Le Mug : Rudy Léonet pour « Access All Areas » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Rudy Léonet pour son livre « Access All Areas » paru aux éditions Lamiroy

« AAA » (le laisser-passer qui donne accès aux quartiers privés des célébrités), raconte ses rencontres avec des personnalités surprenantes, excentriques, charismatiques, sous un angle inattendu. Avec « AAA », on assiste à des conversations off, à des échanges recueillis par l'auteur pendant plus de 40 ans. Ces instantanés où l'on croise Björk, Depeche Mode, The Cure, Bowie, Nick Cave, Peter Gabriel, Françoise Hardy, Etienne Daho, INXS, U2 et beaucoup d'autres, sont autant de séquences toujours réjouissantes et jubilatoires, qui éclairent la part d'ombre de célébrités avec un sens particulier de l'observation. Chaque instantané de ces brèves de rencontres est illustré par Clarke.



Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



Le Mug découverte : Pascal Goffaux pour « La nostalgie de l'aile » (Ed. Esperluète)

Voici l'histoire d'une non-histoire, celle d'un homme qui aurait préféré ne pas être. Affublé d'un corps qui n'a pour lui que peu de réalité, il peut sans difficulté exister à côté de son enveloppe charnelle. Il devient alors observateur de sa propre identité et revient à la source, celle de son enfance.

Une enfance marquée par un double manque : la relation avec un frère aîné qui habitait sous le même toit, mais qui était exclu du noyau familial, et la présence-absence d'un troisième enfant dont il occupe la place dans l'imaginaire familial. En grandissant, il recherche le frère manquant. Il l'a découvert jeune adulte en la personne d'un étudiant qui semblait exister à sa place. Cet Uriel moderne, archange solaire, ne fit qu'accentuer la solitude mortelle causée par l'effacement de sa personne. Une seconde rencontre, celle d'un chanteur tout aussi angélique, creuse cette disparition de soi comme programmée dès l'enfance.



Marc Ysaye pour sa séquence « Un jour un concert »

