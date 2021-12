Le Mug : Nicoletta sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Nicoletta pour son nouvel album piano-voix « Amours & Pianos »

Nicoletta est de retour avec un projet qui revisite son répertoire en piano-voix : des arrangements aux pianos acoustiques et électriques, fins, modernes, sans artifices. A ses côtés les deux pianistes, Jean-Jacques Genevard et Johan Dalgaard.



Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Le Mug découverte : le livre-CD « La tête dans les nuages » , les aventures de « Monsieur Non-Non » par Monsieur Nicolas

« Monsieur Non-Non », c'est l'histoire d'un petit garçon qui comme beaucoup d'enfants de son âge a une fâcheuse tendance à dire « non » à ses parents lorsqu'il lui demande quelque chose. En mars 2020, lors du 1er confinement alors qu'il passe énormément de temps avec son fils de 4 ans, le chanteur et compositeur Nicolas V.O. écrit une chanson pour enfants qu'il intitule « Monsieur Non-Non ». D'autres morceaux suivront, ainsi qu'une histoire qui donneront naissance à « La Tête dans les nuages » : un livre CD de 12 chansons pour enfants. Un récit écrit par Julie De Wever et c'est Arnold Hovart (L'injuste destin du Pangolin, Baïla, la petite louve, Kapper Tom) qui a illustré le livre qui accompagne le CD. Ce projet allie musique, illustrations, histoire à travers 12 chansons modernes et pleines de fraîcheur composées par Monsieur Nicolas. L'envie est d'y faire voyager les enfants tout en travaillant leur imagination. « Monsieur Non Non », c'est aussi un spectacle animé par Monsieur Nicolas et le musicien Emile Warny.



« La vie dessinée » de Thierry Bellefroid

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS