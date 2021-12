Le Mug : Jean-Luc CORNETTE pour son album "Mickey et les mille Pat" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Jean-Luc CORNETTE pour son album "Mickey et les mille Pat" paru aux éditions Glénat.

Quelque part, enfouie dans le labyrinthe d'une forêt sans âge se trouve la maison de Mickey. À l'époque moyenâgeuse où nous retrouvons ici la fameuse souris, il vit d'amour, de calme, d'eau fraîche et de cueillette. Parfois, Minnie l'invite à pique-niquer, ou alors Dingo - Dingo-le-sanguinaire comme il aime aussi se faire appeler - lui demande de devenir son écuyer... Des aléas inévitables et relativement innocents en règle générale, même quand les sortilèges du vieux sorcier célibataire Clodomir viennent s'y mêler.... Jean-Luc Cornette et Thierry Martin donnent vie à Mickey dans quatre petites aventures connectées, qui charment par leur naïveté et leur sens de l'autodérision. Un nouveau petit chef-d'œuvre graphique et narratif dans la série des créations originales Disney qui plaira aux petits comme aux grands.



Pierre SCHEURETTE pour son journal « Pierre Feuillette »



Le Mug découverte : LES LOUANGES alias Vincent ROBERGE pour son nouveau single et son prochain album.

Auteur-compositeur-interprète, s'il s'inscrit dans la nouvelle génération d'artistes qui déconstruit les genres, il a surtout réussi à créer le sien. Cette pop jazzy-groovy brille sur son premier album La nuit est une panthère, paru en septembre 2018 et récompensé de toutes parts, récoltant au passage une nomination sur la courte liste du Prix de musique Polaris. Au terme d'une première année de carrière fulgurante, Les Louanges revient avec le EP Expansion Pack qui profite d'un accueil chaleureux alors que La nuit est une panthère reçoit quelques mois plus tard le JUNO pour l'Album francophone de l'année.



Cathy IMMELEN pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS