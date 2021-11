Le Mug : Baptiste BEAULIEU pour « La joie et le reste » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Baptiste BEAULIEU pour « La joie et le reste » paru aux éditions de l'Iconoclaste

"Savez-vous qu'il n'existe que deux saisons par an ? La joie et le reste". Baptiste Beaulieu plonge au coeur de ce qui le constitue : la foi, l'homosexualité, la médecine. Il confie ses joies comme ses souffrances. L'humour et la tendresse ne sont jamais loin, il nous parle en ami. La forme brève et incisive agit comme un catalyseur.



Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez la femme »



Le Mug découverte : Jean LIBON à l'occasion de la soirée « Hommage à Manu Bonmariage » qui aura lieu à Flagey le 7 décembre prochain.

Flagey rend hommage au réalisateur liégeois Manu Bonmariage. Il était surtout connu pour ses nombreux reportages sur la RTBF, qu'il filmait avec une caméra à l'épaule (il avait une aversion pour les trépieds). Bonmariage a réalisé plus de 80 reportages dans le monde entier, dont l'émission culte "Strip-Tease" qui l'a rendu célèbre. Le magazine télé Strip-Tease a souvent été décrié pour frôler la frontière de la dérision et de la moquerie. Avec ceux-ci, Bonmariage contribue à (re) définir une certaine vision de la vérité devant la caméra. Il filme au plus près des hommes, de leur quotidien, de leurs petites et de leurs grandes batailles.

