Le Mug : Pierre KROLL pour "Piqûres de rappel" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Pierre KROLL pour "Piqûres de rappel" paru chez

« Pierre Kroll vous invite dans son univers pour revivre l'année 2021 jalonnée de piqûres de rappel : malgré les vaccins, le coronavirus mute et s'accroche, le climat se dérègle et inonde une partie de l'Europe cet été, ce n'est pas la joie à Kaboul, la politique belge est toujours aussi complexe, bisbrouille dans la famille royale anglaise, les Diables rouges n'arrivent pas au bout d'une compétition, etc. Plus de 250 dessins, déjà publiés ou carrément inédits, vous permettront de revivre l'année, malgré tout, avec le sourire. Toutes ces piqûres de rappel sont d'excellents vaccins contre la morosité ! Vous voulez votre dose ? »



Olivier MONSSENS pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Emilie PLATEAU pour « L'épopée infernale » paru aux éditions Misma.

Émilie Plateau parodie les mythiques livres « dont vous êtes le héros » qu'on pouvait lire adolescent dans les années 90. Sauf qu'au lieu de vivre une épopée d'heroic fantasy, on va subir les mésaventures quotidiennes d'une autrice de bd. De l'envoi d'un nouveau manuscrit à des maisons d'édition à sa publication en livre, en passant par les invitations à des festivals ou à des rencontres-dédicaces en librairies, Émilie Plateau passe au peigne fin le microcosme de la bande dessinée et dénonce avec humour aussi bien la situation précaire des autrices et auteurs en général que le combat de longue haleine des femmes dans un milieu encore bien trop souvent sexiste et misogyne. Les lectrices et les lecteurs devront faire des choix cruciaux pour progresser dans cette quête interactive et déjouer les pièges d'un parcours semé d'embûches. Et qui sait ? Peut-être à la fin remporteront-iels le Saint Graal convoité par tant d'autrices et auteurs de bande dessinée : le Fauve d'or à Angoulême !



Michel DUFRANNE pour sa séquence : « ISBN »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS