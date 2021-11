Le Mug : Agathe LE TAILLANDIER pour l'ouvrage collectif « Une bibliothèque féministe » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Agathe LE TAILLANDIER pour l'ouvrage collectif « Une bibliothèque féministe » paru aux éditions l'Iconoclaste

Romancières, artistes, intellectuelles... Ces figures emblématiques du féminisme ont accepté de confier ici le livre qui les a transformées. La langue est sans détour, leur sincérité, absolue. Avec elles, on relit les incontournables, on découvre des textes méconnus, on se forge en chemin. Voici, racontées par elles : Virginie Despentes, Audre Lorde, Ysiaka Anam, Nnedi Okorafor, Simone de Beauvoir, Fanny Raoul, Susan Sontag, Françoise d'Eaubonne, Denis Mukwege, Djaïli Amadou Amal, Camille Claudel, Virginia Woolf, Alison Bechdel, Alexandra Kollontaï, Liv Strömquist, Annie Ernaux, Chris Kraus.



Pierre SCHEURETTE pour son journal « Pierre Feuillette »



Le Mug découverte : Pauline CROZE pour son nouvel album " Après les heures grises".

Un album pensé, composé, et produit pendant les confinements. Album plus moderne, plus spontané, composé en collaboration avec Nk.F (Orelsan, Damso) , avec Romain Guerret (Aline), et Tim Dup. Elle s'entoure à la réalisation de Charlie Trimbur (Eddy De Pretto), de Pierrick Devin (Phoenix, Lomepal) et au mixage du talentueux Alf Briat (Air Phoenix, S Tellier...).



Cathy IMMELEN pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

