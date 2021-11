Le Mug : Raphaël HAROCHE pour son nouveau roman "Une éclipse" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Raphaël HAROCHE pour son nouveau roman "Une éclipse" paru chez Gallimard

Après Retourner à la mer, Goncourt de la nouvelle en 2017, Raphaël Haroche publie un recueil de douze textes tout aussi éclatants de maîtrise. Avec une grande finesse et un sens de l'absurde comme du tragique, il a l'art d'explorer l'âme humaine dans ses minuscules défauts. Qu'il s'agisse d'un couple qui se défait, d'un enfant à qui on a volé l'insouciance, d'un joueur de tennis ayant abdiqué ses ambitions de jeunesse ou d'une femme invisible aux yeux de la société, tous ses personnages semblent impuissants face aux dégâts du quotidien et du temps qui va. Mais les thèmes les plus graves vont de pair avec une célébration de la nature, du bonheur fugitif de vivre et d'une tendresse cachée parfois là où on ne l'attendait pas.



Didier VERVAEREN pour sa séquence « Requiem pour la Mode »



Le Mug découverte : Barbara DURIAU pour la sortie de son livre « View from my window » vol 2

Le 17 novembre dernier, sort le second volume du livre à succès View from my window, un an presque jour pour jour après la sortie du premier, vendu à plus de 17 000 exemplaires. Inscrit dans une démarche radicalement différente du premier, ce nouvel opus de 370 pages a pour ambition de rendre hommage aux nombreuses histoires de vie qui ont façonné le succès de ce phénomène planétaire. Véritable plongée dans l'intime tout en sensibilité.



Cindya IZZARELLI pour?son?journal?«?Pop news?»



Présentation : Elodie DE SELYS et Xavier VANBUGGENHOUT

