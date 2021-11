Le Mug : Stefan LIBERSKI pour son roman « Une grande actrice » sur Auvio

9:51 - Game over and over

Le Mug d'ouverture : Stefan LIBERSKI pour son roman « Une grande actrice » paru chez Onlit éditions

À défaut d'exister, Jacqueline Boulanger peut jouer tous les rôles. Elle joue bien. Elle séduit tout le monde. Son mari. Ses enfants. Ses amis. Les hommes de son entourage. Le vide qui la ronge la pousse toujours plus loin dans sa quête d'une image flatteuse d'elle-même. Un jour, contre toute attente, Jacqueline tombe sous le pouvoir d'une autre femme, Josyane, une sorte d'ogre, un monstre hanté comme elle par le néant.



Gorian DELPATURE pour sa séquence « Le mot qui fait pop »



Céline DANLY pour son ouvrage « Terminus » une plongée photographique au cœur de lieux interdits et désertés qu'elle publie avec Delphine Buxant

Ouvrir une porte sur l'inconnu et se laisser surprendre... Que s'est-il passé ici ? Quelle est l'histoire de ce lieu et de ses occupants ? Qui étaient-ils ? Pourquoi sont-ils partis, abandonnant là outils, machines, souvenirs les plus intimes parfois ? On a beau « savoir », les lieux génèrent des images. Des images aussi fulgurantes qu'éphémères.



Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « Game over and ever »