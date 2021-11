Le Mug : Jérémie Peltier pour son livre « La fête est finie ? » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Jérémie Peltier pour son livre « La fête est finie ? » (Éd. de l'Observatoire)

C'est acté : on déconfine. On se vaccine et c'est parti pour les Années folles... Pourtant, il est probable que la grande fête du retour à la vie post-Covid n'ait jamais lieu. Pourquoi ? Parce que la France a renoncé depuis longtemps à la fête et à tout esprit festif. Replongeant dans les grands classiques de la littérature (Flaubert, Tolstoï, Maupassant), relisant Philippe Muray, et regardant avec désarroi tout autour de lui, Jérémie Peltier est formel : la fête en France n'aura plus lieu, parce qu'elle est désormais partout. Elle est devenue permanente alors qu'elle devait être momentanée, et séparée du reste de la vie quotidienne. Elle est désormais privatisée, individualiste, alors qu'elle était naguère une ode à la vie collective. Au pays des Narcisse, Dionysos semble donc avoir perdu le combat. Que faire ? Comment ne pas céder à la nostalgie des bals populaires ? Qu'imaginer de vraiment neuf pour la jeunesse française ? Lucide et jamais pessimiste, La fête est finie ? regarde le réel en face, interroge nos façons d'être ensemble, et cherche des solutions sérieuses pour qu'enfin la joie et l'insouciance reviennent dans cette société du ricanement.



Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Le Mug découverte : Thierry Bellefroid pour le nouveau podcast « Partition pour Blake & Mortimer ou Les Dix vies d'Edgar Jacobs »

Qui était vraiment Edgar P. Jacobs, l'homme qui a consacré une moitié de sa vie à devenir chanteur d'opéra et l'autre moitié à créer les aventures de Blake & Mortimer ? Et que doivent les célèbres héros britanniques à l'histoire de ce créateur entré par hasard en bande dessinée à plus de quarante ans, pendant la Seconde Guerre mondiale ? Premier assistant d'Hergé, auteur de la première heure du Journal Tintin, inventeur d'une forme de bande dessinée adulte basée sur le merveilleux scientifique, découvrez les dix vies d'Edgar P. Jacobs, entre archives, fictions sonores et entretiens inédits.

