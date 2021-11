Le Mug : Benoist SIMMAT pour son ouvrage « Le livre des petits plaisirs coupables » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Benoist SIMMAT pour son ouvrage « Le livre des petits plaisirs coupables » paru aux éditions Les Arènes

Spoiler, filouter, fayoter, pontifier, profiter, flamber, resquiller, picoler, zapper, conspirer, sextoter, procrastiner, buller, minauder, snober, musarder... 110 petits travers secrets qui en diraient tant sur nous... si nous ne les gardions pas soigneusement cachés. Un livre à l'humour décalé, illustré par les dessins chics de Satoshi Hashimoto.



Pierre SCHEURETTE pour son journal « Pierre Feuillette »



Le Mug découverte : BEESAU pour son album " Coco Charnelle Part I " paru le 22/10.

Après un premier EP " Placement Libre " en 2019 et une mixtape estivale " Station Balnéaire " en 2021, Béesau dévoile " Coco Charnelle ", son premier album. Il y a surtout ce premier véritable album pensé en deux parties : la première, s'entend comme le prolongement de ce qui a déjà été proposé, ¿ avec des mélodies plus maitrisées et organiques ¿. La seconde partie, composée de 16 morceaux et prévue pour janvier prochain, accueille en revanche ¿ des titres plus profonds, plus instrumentaux et plus écrits. ¿



Cathy IMMELEN pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

