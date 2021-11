Le Mug : Ilyas METTIOUI pour sa pièce « Ouragan » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Ilyas METTIOUI pour sa pièce « Ouragan » en tournée à Bruxelles jusqu'au 16 décembre. Avec aussi l'acteur Nganji Mutiri.

Une pièce qui raconte l'histoire d'une absurde nuit d'insomnie, mais aussi d'une initiation. L'histoire d'Abdeslam, livreur de nouilles à vélo. Seul dans son appartement, renversé dans son fauteuil, noyé dans la fumée et les idées noires... Dans son refuge pour bons à rien. À quelques kilomètres du Conseil européen. Son prénom n'a jamais été facile à porter. Depuis hier, plus que jamais. C'est curieux car Abdeslam en arabe signifie ¿porteur de paix¿. Avec une douce absurdité et une surprenante distribution avec cinq comédiens, les Bruxellois du Boréal captent l'insoutenable légèreté de l'être dans la jungle urbaine.



Didier VERVAEREN pour sa séquence « Requiem pour la Mode »



Le Mug découverte : Aurèlie CABREL pour son calendrier de l'avent « L'effet Noël » paru chez Baboo Music

Un livre de contes pour enfants, sur l'Avent, avec donc 24 chapitres qui accompagnera petits et grands rêveurs chaque soir de décembre jusqu'à la venue du Père Noël. Cette histoire extraordinaire se passe à exactement 3154 km de Paris, 14 967 de Sydney et 8101 de San Francisco, loin, très loin dans l'hémisphère Nord en Laponie, dans la ville de Rovaniemi, au cœur du royaume de noël !



Ayrton TOUWAIDE pour sa séquence « Vidéo-Club »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS