Le Mug : François SCHUITEN dans le cadre de la parution de l'album "Bruxelles, un rêve capital" sur Auvio

9:49 - Game over and ever

Comme en réponse à l'album Brüsel, cinquième volume des mythiques Cités obscures, Schuiten et Peeters nous donnent à voir la ville sous un angle à la fois historique, architectural et onirique...Bruxelles a été bouleversée par l'histoire, à l'image d'une Belgique enfin parvenue à l'indépendance en 1830. Jamais depuis sa capitale n'a cessé d'être ouverte au monde, abritant quelques bâtiments remarquables comme l'imposant Palais de Justice, les maisons de Victor Horta ou encore les galeries royales Saint-Hubert... Dans ce beau livre en forme de promenade, Schuiten et Peeters nous invitent à (re)visiter la capitale de l'Europe, une ville aux multiples charmes qui résonne depuis toujours avec leur œuvre... À noter qu'une exposition autour de l'album Bruxelles se tient jusqu'au 27 novembre 2021 à la Galerie Champaka.



Gorian DELPATURE pour sa séquence « Le mot qui fait pop »



Stanislas IDE pour sa séquence « Corner Serie du Mug »



Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « Game over and ever »



Présentation : Elodie DE SELYS et Xavier VANBUGGENHOUT