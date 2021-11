Le Mug : Catherine Meurisse pour "La jeune femme et la mer" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Catherine Meurisse pour "La jeune femme et la mer" paru aux éditions Dargaud

Catherine Meurisse a résidé plusieurs mois à la Villa Kujoyama, une résidence d'artistes située à Kyoto. Cherchant à renouveler son inspiration, elle s'est immergée dans les paysages japonais. Un an plus tard, elle séjournait de nouveau au Japon, quand le typhon Hagibis dévastait une partie du pays. De ces deux voyages, placés sous le signe de la nature, tour à tour muse et dévastatrice, est né l'album La Jeune femme et la mer. « Je voudrais peindre la nature », affirme la dessinatrice française à peine atterrie sur le sol japonais. Mais la nature ne sait pas prendre la pose. Elle se transforme, nous entoure, nous subjugue. Sur son chemin, comme un miroir, un peintre japonais, qui, lui, voudrait « peindre une femme. » Quelle femme ? Nami, la jeune femme de l'auberge thermale où les deux artistes vont séjourner ? Nami, mystérieuse, n'est pas un modèle facile. Elle semble liée aux éléments naturels : elle sait lire l'arrivée d'un typhon dans les plis de la mer.



Marc Ysaye pour sa séquence « Un jour un concert ».



Le Mug découverte : Focus sur le Fifty Lab festival, le festival de musique de Bruxelles à découvrir cette semaine avec Mathieu Fonsny le programmateur du festival mais aussi du festival de Dour et la chanteuse Reinel Bakole

Les mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 novembre, Fifty Lab présente 49 artistes émergent·es, réparti·es dans 5 lieux au cœur de Bruxelles. La crème de la crème des talents émergents a été sélectionnée, pour vous, par les programmateur·ices de 20 festivals parmi les meilleurs du monde. Découvrez les artistes coups de cœur d'événements tels que Montreux Jazz Festival, Pukkelpop, Nyege Nyege ou Panoramas, Horst Arts & Music, Cabaret Vert, MUTEK Barcelona... Pendant Fifty Lab, Bruxelles devient votre propre terrain de jeu : planifiez votre parcours entre les différents concerts ! Baladez-vous entre l'AB Club, le Bonnefooi, le Beursschouwburg, l'Archiduc et le Viage (Casino).

