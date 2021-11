Le Mug : Soren Seelow pour la BD « La Cellule » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Soren Seelow pour la BD « La Cellule » paru aux éditions Les Arènes avec le dessinateur Nicolas Otero.

6 ans après, presque jour pour jour, le journaliste au Monde spécialiste des questions de terrorisme, Soren Seelow nous replonge avec cette BD dans l'histoire de la cellule terroriste qui a organisé l'assassinat de 130 personnes au Bataclan, sur des terrasses de cafés parisiens et devant le Stade de France, le 13 novembre 2015. Dans cette reconstitution extrêmement documentée, le scénariste relate cette traque et retrace, jour après jour, la préparation de ces attentats, depuis leur conception en Syrie jusqu'à l'infiltration des terroristes en Europe. On y découvre l'impuissance des services de renseignements français et européens face à la détermination de l'État islamique. Élaborée à partir de dossiers judiciaires, d'écoutes téléphoniques, de photos, de notes des services de renseignements français et de rapports confidentiels belges, cette enquête approfondie nous permet de mieux comprendre comment cette tragédie a été possible.



Pierre Scheurette pour son journal « Pierre Feuillette »



Le Mug découverte : Doria D pour « Dépendance » son premier EP

À 21 ans à peine, la Néo-Louvaniste s'est imposée dans le paysage musical belge grâce à son premier titre « Dépendance » qui a explosé sur les plateformes de streaming. La chanson est restée dans le top 10 des morceaux les plus écoutés en Belgique francophone durant pas moins de 11 semaines. La jeune artiste compose et écrit ses propres chansons, lorsqu'elle ne fait pas des reprises qui ne passent pas inaperçues. Doria Dupont, de son vrai nom, s'est d'abord produite sur des scènes modestes, dès 2019, avant de connaître le succès qu'on lui connaît. Influencée par des artistes comme Billie Eilish et Lana Del Rey, mais aussi Nekfeu ou Lomepal, c'est pourtant bien avec une reprise du Français Damien Saez que Doria D tourne actuellement sur toutes les radios et plateformes.



Cathy Immelen pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS