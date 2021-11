Le Mug : Sophie Fontanel pour « Capitale de la douceur » sur Auvio

9:50 - Game over and ever

Le Mug d'ouverture : Sophie Fontanel pour « Capitale de la douceur » paru aux éditions Seghers

La capitale de la douceur existe. C'est une petite île de la Méditerranée où l'on peut vivre nu. Quelque chose de notre rapport au monde, de notre vulnérabilité et de notre grandeur se joue sur cette portion de terre. Sophie Fontanel a écrit le roman d'une révolution par la douceur, dont nous avons infiniment besoin. La capitale de la douceur existe. C'est une petite île de la Méditerranée. À côté de ses voisines de Port-Cros et Porquerolles, l'île du Levant est un endroit où l'on peut vivre nu (grâce à un arrêté préfectoral). Mais seulement sur 5% du territoire, les 95% restants étant occupés par l'armée qui teste ici ses missiles...



Gorian Delpature pour sa séquence « Le mot qui fait pop »



Le Mug découverte : Thierry Luthers pour le dernier tome de sa collection "Derniers domiciles connus" paru aux éditions Luc Pire

Après les tomes consacrés à la province de Liège et à la Région bruxelloise, respectivement paru en novembre 2017 et février 2018, voici celui consacré aux provinces de Namur et de Luxembourg.



Nicolas Buytaers pour sa séquence « Game over and ever »