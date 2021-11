Le Mug : François HENRARD, pour l'exposition pour l'expo « Inside Magritte » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : François HENRARD, design & Project Director chez Tempora, pour l'exposition pour l'expo « Inside Magritte » à découvrir à La Boverie.

Du 5 novembre 2021 au 6 mars 2022, le Musée de La Boverie à Liège accueille, en coproduction avec Tempora et Crossmedia, une exposition numérique immersive consacrée à l'œuvre de René Magritte. Inside Magritte propose une expérience multisensorielle à 360º, à la découverte de l'univers onirique et des différentes techniques du maître surréaliste. Grâce aux technologies les plus récentes, Inside Magritte offre une bouleversante évocation de 160 œuvres majeures de l'artiste. « Voir Magritte, vivre Magritte, ressentir Magritte » : c'est ce que propose l'expérience hors du commun Inside Magritte.



Manu DI PIETRO pour sa séquence « Face B »



Le Mug découverte : Florence HIGUET, co-directrice du festival Jyva'Zik à l'occasion de la 15ème édition du festival Jyva'Zik qui aura lieu ces 5 et 6 novembre !

Ambiance tamisée, décors gigantesques qui vous plongent dans une ambiance années folles, débits de boissons et salons de jeu façon prohibition, public, contrebandiers et organisateurs habillés en mode années 20, tout est au rendez-vous pour emmener le festivalier dans une autre dimension. Ambiance tamisée, décors gigantesques qui vous plongent dans une ambiance années folles, débits de boissons et salons de jeu façon prohibition, public, contrebandiers et organisateurs habillés en mode années 20, tout est au rendez-vous pour emmener le festivalier dans une autre dimension.

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI