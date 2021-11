Le Mug : Eric-Emmanuel SCHMITT pour « La Traversée des temps - Tome 2 sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Eric-Emmanuel SCHMITT pour « La Traversée des temps - Tome 2 : La Traversée des temps - La Porte du ciel ».

L'éternité n'empêche pas l'impatience : Noam cherche fougueusement celle qu'il aime, enlevée dans de mystérieuses conditions. L'enquête le mène au Pays des Eaux douces la Mésopotamie où se produisent des événements inouïs, rien de moins que la domestication des fleuves, l'irrigation des terres, la création des premières villes, l'invention de l'écriture, de l'astronomie.



Didier VERVAEREN pour sa séquence « Requiem pour la Mode »



Le Mug découverte : Le groupe YKONS (Renaud Godart et Dave Godart) pour son nouvel EP « Colors and Lines »

A la fois auteurs, compositeurs, producteurs et directeurs artistiques, les cinq membres du groupe se sont fait connaitre en 2019 avec leur premier album « Reflected". Le groupe liégeois n'a en rien à envier aux Américains d'Imagine Dragons de OneRepublic ou de Bastille vu leur même facilité déconcertante à produire des morceaux rythmés, aux sonorités modernes et aux paroles accrocheuses. Ykons est véritablement en train de se faire un nom en Belgique.

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI