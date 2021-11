Le Mug : Marc VOLINE pour la traduction des ouvrages « Krazy Kat » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Marc VOLINE pour la traduction des ouvrages « Krazy Kat » dont le dernier coffret « Krazy Kat - Les Planches Du Dimanche 1925 À 1934 » vient d'être réédité par Les Rêveurs.

George Herriman a situé l'histoire de ses trois personnages Krazy Kat, un chat dont le sexe est inconnu, Ignatz Mouse et un chien, le Sergent Pupp (Officer Pupp) dans le comté de Coconino, au Nord de l'Arizona. Krazy Kat est plein d'amour pour Ignatz Mouse qui s'en fiche éperdument et qui au contraire, à la moindre occasion lui envoie une brique à la tête que le chat prend comme une preuve d'amour. Au milieu, le Shériff de la région, Pupp essaye de coffrer la souris avant qu'elle ne parvienne à lancer sa brique. Chaque strip est construit sur cette relation triangulaire dans les décors somptueux de l'Arizona, et parfois enchâssé par des rencontres avec d'autres personnages ou des éléments naturels non prévisibles. Mais sous cette apparence d'histoire très simple, chaque planche du dimanche explose par une mise en page inventive et un dessin toujours au service de la narration, de l'humour et de la poésie.



Cette année, avec plus d'effervescence que jamais, le KIKK Festival, grand rendez-vous international des cultures digitales et créatives, revient du jeudi 4 au dimanche 7 novembre 2021 à Namur. A ceux qui considèrent le monde du digital comme l'apanage des geeks, Le KIKK Festival va leur administrer un démenti spectaculaire. Sa mission : Donner à tous les codes pour comprendre les évolutions et les enjeux du numérique dans une ambiance totalement décontractée. Pour ce faire, quatre jours durant, la ville de Namur sera métamorphosée et vivra au rythme de cet événement hors des sentiers battus.

