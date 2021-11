Le Mug : Eddy CHEVALIER pour "Katniss Everdeen "Embrasser son destin" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Eddy CHEVALIER pour "Katniss Everdeen "Embrasser son destin" paru aux éditions Impressions Nouvelles

Katniss Everdeen, fougueuse rebelle de la trilogie Hunger Games, réincarnation pop de Diane chasseresse, écrit une contre-histoire des États-Unis à l'encre de son arc.Dans la trilogie de Suzanne Collins, débutée en 2008 et portée avec succès à l'écran, l'Amérique régresse et apparaît comme un reflet tordu de la République de Rome. Au-delà des références mythologiques et littéraires, le récit de Katniss Everdeen est celui d'une jeune femme combattive, loyale et déterminée, délivrée des diktats du patriarcat, une gladiatrice des temps modernes qui, quelque part entre la forêt de Sherwood et l'île de Koh-Lanta, inspire avec son salut à trois doigts tous ceux qui refusent la tyrannie.



Marc YSAYE pour sa séquence « Un jour un concert »



Le Mug découverte : Focus sur la campagne « Lisez-vous le belge ? » qui se tient jusqu'au 06/12 partout en Belgique avec Morgane Batoz-Herges

Du 1er novembre au 6 décembre 2021, la diversité du livre francophone de Belgique sera célébrée à travers une grande opération de promotion intitulée « Lisez-vous le belge ? ». L'objectif ? Faire (re)découvrir au grand public, toute génération confondue, un panel varié de genres littéraires : du roman à la poésie, de l'essai à la bande dessinée, des albums jeunesse au théâtre. Lisez-vous le belge ? », c'est une campagne interprofessionnelle coordonnée par le PILEn qui a été inaugurée en 2020 dans le cadre des mesures de soutien à la chaîne du livre mises en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à la pandémie. Forte du succès de cette première édition, la campagne revient en 2021 plus motivée que jamais.

