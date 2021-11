Le Mug : sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 01 novembre



Présentation : Cindya Izzarelli



Le Mug d'ouverture : Jean-François Hardy pour son roman « La Riposte » (Ed. Plon)

Dans Paris désagrégé par la crise écologique, la misère a définitivement pris ses quartiers. Au rationnement alimentaire s'ajoutent la violence de l'État, la canicule et les maladies. Un mystérieux mouvement, Absolum, placarde ses affiches dans toute la ville et gagne du terrain. Son slogan : « Révolution pour la Terre ». Dans ce chaos, Jonas est infirmier à domicile. Quand il ne s'occupe pas de ses patients, il se réfugie dans les bras de la jeune Khadija, déterminée à sauver le monde. À 37 ans, Jonas est quant à lui désabusé et s'apprête à fuir comme tant d'autres vers le nord de l'Europe, en quête d'une vie meilleure. Mais peut-il partir si facilement sans se retourner ? Qu'est devenue sa sœur Natalia, sa seule famille, dans la campagne aride privée d'électricité ? Et s'il parvenait à convaincre Khadija de le suivre ? Incapable de s'engager comme de rester loyal à un système dont il a su pourtant profiter, Jonas va devoir faire face au murmure d'une grande révolte. Avec une remarquable inventivité et une lucidité féroce, « La Riposte » nous plonge dans ce qui pourrait ressembler à 2030. Une invitation littéraire saisissante au monde de demain.



Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



Le Mug découverte : Focus sur l'exposition « Witches » avec Nathalie Lévy, commissaire artistique et coordinatrice de l'évènement

L'exposition Witches plonge aux racines de l'histoire de la sorcellerie : des procès en sorcellerie à la littérature merveilleuse, de la figure démoniaque à la gentille sorcière de la pop culture. Objets ethnographiques, manuscrits, peintures, photographies, œuvres du cinéma, performances artistiques... Witches croise les histoires réelles des sorcières et leurs représentations à travers les âges et les arts, jusqu'à leur réhabilitation contemporaine, notamment par les mouvements queer et féministes qui ont pris la sorcière comme emblème de leur révolte. Exposition à découvrir Exposition à découvrir jusqu'au 16 janvier 2022 dans les anciens établissements Vanderborght à Bruxelles.

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI