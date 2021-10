Le Mug : Titiou Lecoq sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 29 octobre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



Le Mug d'ouverture : Titiou Lecoq pour son livre « Les Grandes oubliées » (Ed. L'iconoclaste)

A la préhistoire, les femmes chassaient, au Moyen Âge, elles étaient bâtisseuses de cathédrales ou encore espionnes durant la guerre de Cent Ans ; au XIXe siècle, elles furent journalistes... À chaque époque, elles ont agi, dirigé, créé, gouverné mais une grande partie d'entre elles n'apparaissent pas dans les manuels d'histoire. Dans la lignée des travaux de Michelle Perrot, Titiou Lecoq passe au crible les découvertes les plus récentes. Elle analyse, décortique les mécanismes, s'insurge, s'arrête sur des vies oubliées pour les mettre en lumière. Sa patte mordante donne à cette lecture tout son sel. Les femmes ne se sont jamais tues. Ce livre leur redonne leur voix.



Didier Vervaeren pour sa séquence « Requiem pour la Mode »



Le Mug découverte : Focus sur le Salon de l'Iris Noir avec Salvatore Mini, co-organisateur

Une trentaine d'auteurs spécialisés en littérature noire seront présents le 30 et 31 octobre pour la troisième édition du Salon de l'Iris Noir Bruxelles. Au programme: bonne humeur, dédicaces, tables rondes,... Avec notamment Barbara Abel, Patrick Delperdange, Adeline Dieudonné, Salvatore Minni, Nadine Monfils, Clarence Pitz et Phil Smans.



Ayrton Touwaide pour sa séquence « Vidéo-Club »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS