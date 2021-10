Le Mug : Jean-Victor Blanc pour son livre « Addicts » sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 28 octobre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



Le Mug d'ouverture : Jean-Victor Blanc pour son livre « Addicts » (Ed. Arkhê)

Quel est le point commun entre Miley Cyrus, James Bond et Amy Winehouse ? Tous ont connu l'addiction. Leurs histoires, leurs œuvres et leurs parcours de vie nous aident à mieux cerner nos penchants pour les sources immédiates de plaisirs, alcool, tabac, sexe, jeu, drogues ou culte du corps.

Nombreux sont celles et ceux qui aujourd'hui cherchent des réponses à leur mal-être dans des substances ou des comportements toxiques.

Les comportements addictifs nourrissent cet espoir fallacieux qu'il est toujours possible de combler le manque, de se réconforter, de se croire le meilleur, ou de repousser ses limites... jusqu'à sombrer.

Ces troubles sont désormais si fréquents qu'il est plus que nécessaire de comprendre les mécanismes de l'addiction, de reconnaître ses formes les plus contemporaines et de savoir que faire lorsqu'on y est confronté. Car identifier un comportement toxique est le premier pas pour s'en libérer.

Alors : comment reprendre sa vie en main et éviter l'autoroute menant des Paradis artificiels à l'Enfer sur Terre ?



Le Mug découverte : GuiHome pour son spectacle « GuiHome vous détend LeGrand »

GuiHome fait l'unanimité avec le démarrage de sa tournée maintes fois reportée. Avec une trentaine de dates de chauffe toutes sold-out et presque autant de standing ovations, le youtubeur belge a enfin pu présenter au public ce nouveau one-man show. Il est désormais prêt à arpenter tout le pays.



Chronique : Manu Di Pietro pour sa séquence « Face B »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS