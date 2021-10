Le Mug : Clément Viktorovitch sur Auvio

Sortie d'un nouveau coffret "Let it be" et du livre "Get Back"

Le programme du Mug de ce mardi 26 octobre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



Le Mug d'ouverture : Clément Viktorovitch pour son ouvrage « Le Pouvoir rhétorique. L'art de convaincre et de décrypter les discours » (Ed. Seuil)

La rhétorique est partout. Dans les discours politiques comme dans les spots publicitaires. Dans les réunions professionnelles comme dans les dîners de famille. Dans les entretiens d'embauche comme dans les rendez-vous galants. Pas un jour ne passe sans que nous ayons à défendre une idée, un projet, un produit; et à nous protéger contre d'éventuelles fourberies. Que cela nous plaise ou non, convaincre est un pouvoir. À nous d'apprendre à le maîtriser. Et de savoir y résister. Car la rhétorique n'est ni innée, ni inexplicable. Elle repose sur une technique, obéit à des règles, mobilise des procédés, des stratagèmes, des outils. Dans ce traité accessible et concret, ponctué d'exemples et de cas pratiques, Clément Viktorovitch nous en révèle tous les secrets. Au fil des pages, il nous montre comment produire et décrypter les discours, mener les débats et les discussions, déjouer les manipulations.



Le Mug découverte : Le réalisateur Arnaud Demuynck pour la sortie au cinéma ce 27 octobre de « Grandir c'est chouette ! »

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ?

Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes !



