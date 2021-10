Le Mug : Pascal Obispo pour son nouvel album " France" sur Auvio

Serge Gainsbourg "Love on the beat"

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



Le Mug d'ouverture : Pascal Obispo pour la sortie de son nouvel album « FRANCE ».

Ce disque, dont la sortie est prévue le 29 octobre, reprend des chansons initialement écrites pour France Gall en 1997 mais que cette dernière a refusé. Il distribuera alors ces titres à d'autres artistes dont certains sont devenus de véritables tubes comme « Sa raison d'être » ou « Tu trouveras ». Nous pourrons également y découvrir plusieurs inédits.



Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Le Mug découverte : Laurence Bibot pour son nouveau podcast "Zéro mort" qui sort ce lundi 25 sur Auvio

Zéro Mort, une comédie en podcast de 5 épisodes, écrite et interprétée par Laurence Bibot, et avec BouliLanners, Alma Laloy, Soda, Olivier Massart, Baptiste Sornin, Julie Deroisin, Marka, Fred Jannin, YashaDeleeuw.

L'histoire débute à Bruxelles en décembre 2059. La reine des Belges annonce à la population que durant l'année écoulée, il n'y a eu aucune mort «naturelle» : c'est l'année Zéro Mort. Et ce, grâce au Dr Stromut et à son invention «Le Tube» dont les visites annuelles, les entubages, sont obligatoires pour les plus de cinquante ans. La mort d'un chanteur, idole des jeunes, tué par une personne âgée, sème néanmoins le doute sur l'entubage. Est-ce vraiment sans danger ? Que cache réellement le Dr Stromut?



Thierry Bellefroid pour sa séquence : « La vie dessinée »