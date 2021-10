Le Mug : Le chanteur OURS pour son dernier album "Mitsouko" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Le chanteur OURS pour son dernier album "Mitsouko"

Pour son quatrième album, réalisé en très grande partie avant la crise sanitaire, le chanteur Ours, fils cadet d'Alain Souchon, rend hommage à « la liberté créative, la fantaisie et la folie douce des Rita Mitsouko ».



Pierre SCHEURETTE pour son journal « Pierre Feuillette »



Le Mug découverte : GAD pour sa BD « Fantomar - Le Fils de la jungle » Tome 01 paru chez Fluide Glacial

196 cm de charisme, 113 kilos de muscles et des poings qui font la taille de la tête d'un nouveau-né. La Jungle a son nouveau roi, il s'appelle : Fantomar !

Vous l'attendiez sans savoir à quoi il allait ressembler. Il vous manquait, pourtant il y a cinq minutes, vous ne soupçonniez pas son existence. C'est Fantomar, le fils de la Jungle !



Cathy IMMELEN pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS