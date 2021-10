Le Mug : Stephane DE GROODT pour « Tout nous sourit » sur Auvio

9:49 - Game over and ever

Le Mug d'ouverture : Stephane DE GROODT pour « Tout nous sourit » à découvrir ce mercredi en salle

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps d'un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu'ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d'Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n'a pas d'autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent...



Gorian DELPATURE pour sa séquence « Le mot qui fait pop »



Sébastien CASTRO pour son prochain spectacle "J'ai envie de toi" à découvrir jusqu' au 24 octobre 2020 à 20h30 au Centre culturel d'Auderghem à Bruxelles.

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un SMS... Ce soir, c'est à Guillaume que ça arrive. Alors qu'il pense adresser « J'ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête, le SMS est envoyé par erreur à Christelle, son ex.



Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « Game over and ever »