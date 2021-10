Le Mug : Didier TRONCHET pour sa BD « Les Catastrophobes » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Didier TRONCHET pour sa BD « Les Catastrophobes » paru chez Fluide glacial

Avec Les Catastrophobes, Tronchet signe un album dans l'air (pollué) du temps. Le couple mis en scène s'oppose sur l'attitude à adopter face à la crise écologique. Pour elle, il faut tout abandonner et partir vivre dans un refuge, loin du danger urbain. Lui est plus circonspect... quitter son petit confort ? Pas facile ! Tronchet parvient à traiter avec légèreté et humour du mal de notre siècle. Et vous ? Jusqu'où iraient vos concessions pour sauver la planète ?



Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez la femme »



Corentin SKWARA pour sa pièce « Tacoma Garage » à découvrir au Théâtre de Namur jusqu'au 28 octobre.

Un road trip musical et une extraordinaire aventure humaine racontée par celui qui l'a vécue. Corentin Skwara nous relate son histoire et celle de The Sonics : ce groupe de rockers américains qui s'est reformé après 40 ans d'absence et a connu un nouveau succès total ! Corentin les a suivis avec sa caméra lors de leur tournée en Europe pour capter l'essence de leur énergie dingue de... septuagénaires. Sur scène, il retrace cette belle aventure musicale et humaine dans un mélange de vlog, théâtre documenté, carnet de voyage et ciné concert



Marc YSAYE pour sa séquence « Un jour un concert »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS