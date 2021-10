Le Mug : Gala AVANZI pour « No Bra, ce que ma poitrine dit de moi » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Gala AVANZI pour « No Bra, ce que ma poitrine dit de moi » paru chez Flammarion.

Pour des questions de confort, de plus en plus de femmes deviennent adeptes du No Bra. Pour Gala Avanzi, s'émanciper de son soutien-gorge est aussi un acte militant. C'est une arme pour dénoncer le sexisme ordinaire, la culture du viol et les injonctions à la beauté, souvent contradictoires, subies par les femmes, mais aussi l'hypersexualisation de la poitrine, trop petite, trop grosse, trop décolletée, trop rembourrée, trop découverte, trop cachée, etc. Et si pratiquer le No Bra permettait de se libérer du contrôle exercé sur le corps des femmes ? De défier ses complexes et de se réapproprier son corps en combattant l'idée reçue que des seins parfaits, ronds et rebondis existent ? Et si c'était bien plus que le simple fait de ne pas porter de soutien-gorge ? À la lumière de sa propre expérience, d'études scientifiques et sociologiques et de l'histoire, Gala Avanzi donne des clés pour se défaire des diktats et avancer vers un peu plus de liberté.



Olivier MONSSENS pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Le Mug découverte : Yasmine BOUDAKA pour la semaine de l'info constructive à découvrir du 18 au 24 octobre.



Thierry BELLEFROID pour sa séquence : « La vie dessinée »

