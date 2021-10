Le Mug : Virginie HOCQ pour son spectacle « OU PRESQUE » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Virginie HOCQ pour son spectacle « OU PRESQUE » en tournée dans toute la Belgique jusqu'au 27 mars.

Alors qu'elle débarrasse l'appartement de son père disparu, Virginie nous fait entrer dans une ronde de cartons remplis de souvenirs et de surprises. Au fil de l'histoire qu'elle nous conte, apparaissent des objets qui la projettent à diverses périodes de sa vie : l'enfance, l'adolescence ou la vieillesse - qu'elle ne veut surtout pas côtoyer - et même la glissade de son papa, comme elle l'appelle si délicatement. Finalement, nous expérimentons tous ces mêmes étapes de la vie. Et même si les chansons, les prénoms marquent les générations, tout cela n'est qu'un perpétuel renouvellement. La vie est une fête et le rire le moyen universel de la glorifier.



Pierre SCHEURETTE pour son journal « Pierre Feuillette »



Le Mug Découverte : Pauline BEUGNIES pour son film documentaire « Petites. Avoir 8 ans en 1995 » qui sera diffusé ce 19 octobre sur La Trois RTBF, veille des 25 ans de la Marche Blanche et qui revient sur l'affaire Dutroux du point de vue des enfants de l'époque.



Cathy IMMELEN pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS