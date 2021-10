Le Mug : Focus sur l'exposition « HAHAHA. L'HUMOUR DE L'ART » sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 14 octobre

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Anne Petre, Head curator ING Collection Belgium et commissaire de l'exposition « HAHAHA. L'HUMOUR DE L'ART » à découvrir jusqu'en janvier au ING Art Center à Bruxelles.

Une bouteille de vin, une pelle à neige, une phrase, un urinoir... Rien de tout ça ne semble particulier. Qui aurait cru que ces objets seraient à l'origine d'une révolution artistique qui changerait complètement notre regard sur l'art ? Et surtout, que ce changement a commencé au beau milieu de la Première Guerre mondiale ? Venez découvrir notre nouvelle exposition : Hahaha. L'humour de l'art.



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal «?Pop news?»



09h40 - Le Mug : Dominique Abel et Fiona Gordon, réalisateur et réalisatrice du mois à la cinématek qui fête son premier anniversaire en Belgique, Abel & Gordon sont les cinéastes du mois !

La Cinetek vous invite à découvrir les 50 films qui ont forgé leur cinéphilie : Le Soupirant de Pierre Etaix, Notre pain quotidien de King Vidor, Le Narcisse noir de Michael Powell et Emeric Pressburger, À nous la liberté de René Clair, L'Atalante de Jean Vigo... Anciens élèves de l'école parisienne de théâtre Jacques Lecoq où ils se rencontrent au début des années 1980, Dominique Abel et Fiona Gordon se font d'abord connaître par leurs créations théâtrales. Ils réalisent ensuite trois courts-métrages (Merci Cupidon, Rosita, Walking on the Wild Side) avant de passer au long-métrage avec L'Iceberg (2005) co-réalisé avec Bruno Romy. Dans le sillage du cinéma burlesque des premiers temps et de ses héritiers français (Jacques Tati, Pierre Étaix), le duo comique belge déploie un univers filmique clownesque qui réinvente le réel à travers la poésie du corps ...

