Le Mug : Focus sur l'exposition « Louis de Funès » sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 13 octobre

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Eric Franssen, directeur du Palace pour l'exposition « Louis de Funès » à découvrir jusqu'en janvier au cinéma Palace.

Pour sa première grande exposition, le Palace a choisi de se pencher sur le parcours atypique d'une grande figure du cinéma français : Louis de Funès. Produite par la Cinémathèque française de Paris l'exposition montre et décrypte les sources d'inspiration et les ressorts comiques de Louis de Funès, notamment à travers son génie burlesque de l'observation qui l'a conduit au sommet du box-office à 50 ans. Cette expo est une invitation à découvrir l'acteur sous toutes ses facettes à travers la réunion de près de 150 œuvres. Parmi celles-ci, on retrouve la voiture du Corniaud, le costume de Rabbi Jacob ou celui, reconnaissable entre tous, de La Soupe aux choux. Mais aussi des photographies, des documents d'époque, des sculptures, des dessins, des peintures... et, bien évidemment, des extraits de films !



09h30 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour sa séquence « Le mot qui fait pop »



09h40 - Chronique 2 : Céline Dejoie pour sa séquence « Corner Série du Mug »



09h50 - Chronique 3 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Game over and ever »