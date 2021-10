Le Mug : José-Louis BOCQUET et Catel MULLER pour « Alice Guy » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : José-Louis BOCQUET et Catel MULLER pour « Alice Guy » paru chez Casterman.

Retour sur le parcours exceptionnel de la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. En 1895, à Lyon, les frères Lumière inventent le cinématographe. Moins d'un an plus tard, à Paris, Alice Guy, 23 ans, réalise La Fée aux choux pour Léon Gaumont. Première réalisatrice de l'histoire du cinéma, elle dirigera plus de 300 films en France. En 1907, elle part conquérir l'Amérique, laissant les Films Gaumont aux mains de son assistant Louis Feuillade. Première femme à créer sa propre maison de production, elle construit un studio dans le New Jersey et fait fortune. Mais un mariage malheureux lui fait tout perdre.



Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez la femme »



Le Mug découverte : Focus sur l'exposition « Marcel Broodthaers, Poèmes industriels, lettres ouvertes » à découvrir au Wiels jusqu'en janvier avec Charlotte Friling, co-commissaire de l'exposition.

Dans ses recueils de poèmes, Marcel Broodthaers (1924-1976) développe un langage suggestif, ponctué d'associations libres, qui contraste radicalement avec le langage biaisé du marketing ou les data de la communication électronique, en plein développement à l'époque. Les messages répétitifs standardisés sont tout autant remis en cause dans ces multiples, intitulés `Poèmes industriels'. Inspiré par les éléments populaires des plaques et signalisations de rue, Broodthaers a composé des poèmes visuels énigmatiques, avec pictogrammes, mots, lettres ou ponctuation, éludant toute signification directe et universelle.



Marc YSAYE pour sa séquence « Un jour un concert »

