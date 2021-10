Le Mug : LUBIANA pour son premier album « BELOVED » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : LUBIANA pour son premier album « BELOVED »

Après avoir sorti un premier EP éponyme en avri 2020, Lubiana sort cette rentrée son premier album "Beloved". Un album qui puise son titre dans la signification du propre nom de Lubiana : la bien-aimée. Son dernier single et clip en date "Mamy Nianga", est le premier extrait dévoilé de ce nouvel album qui allie pop et sonorités africaines.



Olivier MONSSENS pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Greg CARETTE, « The Expert Gamers » de la RTBF pour le lancement de « iXPé » le nouveau média gaming et culture 2.0 de la RTBF qui démarrait ce 8/10

Aujourd'hui le jeu vidéo n'est plus qu'une affaire de jeune ou de geek : désormais il y a un jeu pour tous les âges et tous les genres. Pour s'adresser à un public souvent oublié par les médias généralistes, la RTBF lance son nouveau média jeu vidéo, eSport & cultures 2.0 : RTBF iXPé ! Un tout nouveau média transversal qui s'adresse à tous les curieux de culture web, de technologies et autres joyeusetés numériques.



Thierry BELLEFROID pour sa séquence « La vie dessinée »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS