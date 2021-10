Le Mug : Bruno SOLO pour son nouveau livre « Les Visiteurs d'Histoire » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : : Bruno SOLO pour son nouveau livre « Les Visiteurs d'Histoire » aux éditions du Rocher

Féru d'histoire et conteur savoureux, Bruno Solo a convié chez lui, le temps d'un dîner imaginaire, des personnages de l'Histoire de France : Clovis, l'inconnu le plus célèbre de notre foyer national ; le sage Éloi, ministre de Dagobert ; Alcuin, l'avisé moine et conseiller très éclairé de Charlemagne ; l'ardente Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis d'Angleterre ; Christine de Pizan, la première femme écrivaine et philosophe de langue française à avoir vécu de sa plume ; Michel de l'Hospital, le chancelier du royaume, apôtre de la tolérance religieuse pendant les guerres de religion ; Théophraste Renaudot, homme-orchestre et fondateur de La Gazette; René-Robert Cavelier, l'explorateur mégalo du Mississippi et de la future Louisiane ; le Chevalier d'Éon, l'agent secret à l'identité sexuelle mystérieuse ; Louise Michel, l'institutrice féministe, figure de la Commune de Paris et militante anarchiste ; Georges Mandel, le collaborateur de Georges Clemenceau, le résistant, le sacrifié.



Pierre SCHEURETTE pour son journal « Pierre Feuillette »



Cathy IMMELEN pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS