Le Mug : Julie GAYET pour la pièce "Je ne serais pas arrivée là si..." sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Julie GAYET pour la pièce "Je ne serais pas arrivée là si..." d'Annick Cojean avec Judith Henry à découvrir au Centre Culturel d'Uccle ce lundi 11 octobre.

Grand reporter au Monde, Annick Cojean a posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes ou Amélie Nothomb. Sous la direction de Judith Henry, les deux comédiennes se saisissent de la parole de ces femmes, celle qui interroge et celle qui répond. Elles donnent vie, sous la forme d'une conversation, à des mots universels.



Thierry BELLEFROID pour sa séquence « La vie dessinée »



Alain LEEMPOEL pour sa mise en scène de « La Dame à la camionnette » de A. Bennett à découvrir jusqu'au 9 octobre au Wolubilis et partout en Belgique jusqu'au 20 novembre. Londres, début des années 70, le dramaturge Alan Bennett s'installe à Camden Town et voit débarquer une vieille dame en guenilles qui semble habiter dans sa camionnette. Elle lui demande si elle peut garer son « van » devant sa maison pour quelques semaines... cela va durer quinze ans. Et c'est une histoire vraie. Jacqueline Bir, « la Bir » ! Rien que son nom est la marque d'une grande comédienne de la scène belge qui a défendu plus de deux cents rôles. Afin de saluer publiquement sa magnifique carrière, son complice Alain Leempoel réunit autour d'elle une équipe « sur mesure » et lui offre un rôle à la hauteur de son talent.



Ayrton TOUWAIDE pour sa séquence « Vidéo Club »

