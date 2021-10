Le Mug : Michael JONES pour son ouvrage « Mes plus belles chances » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Michael JONES pour son ouvrage « Mes plus belles chances » paru aux éditions Robert Laffont mais aussi pour sa chaine Youtube « Confiture (Jam) »

Le clin d'œil d'un homme qui est allé au bout de ses rêves et qui, devenu un artiste accompli, revient sur sa carrière avec une lumineuse nostalgie. Au milieu des années 1980, le succès de la chanson " Je te donne " révèle, outre celui de Jean-Jacques Goldman, le talent prometteur d'un jeune guitariste : Michael Jones. Dix ans plus tard, le Franco-Gallois est devenu l'un des artistes favoris de la scène française. Il participe aux plus belles aventures musicales, dont celle du légendaire trio Fredericks Goldman Jones. Aujourd'hui, alors qu'il continue de jouer, chanter, partager, Michael Jones prend pour la première fois la plume et nous offre un récit spontané et plein d'humour qui dévoile les détours et péripéties insoupçonnés d'un parcours pas comme les autres. De son attachement au pays de Galles, où les enfants déchiffrent leurs premières partitions à l'école en même temps qu'ils apprennent à lire, à ses diverses collaborations en passant par Les Enfoirés, dont il est l'un des piliers, le guitariste et chanteur aux lunettes teintées raconte quatre décennies de souvenirs en musique.



Manu DI PIETRO pour sa séquence « Face B »



Le Mug découverte : Stephen DESBERG pour sa nouvelle BD "Aimer pour deux" paru chez Bamboo éditions

Monique a 20 ans et ne rêve que de s'émanciper. Quand elle débarque à Paris en 1941, elle se sent libre dans une ville pourtant occupée. Elle découvre l'euphorie de la capitale, mais aussi l'horreur et la peur des nuits de rafles. La jeune femme rencontre Francis et l'épouse sur un coup de tête. De leur union naît Nicole, une enfant qui la prive de sa liberté. Quand, à la libération de Paris, Monique tombe amoureuse d'un officier américain, elle décide de renoncer à tous ses droits sur sa fille et de l'abandonner à son père pour vivre sa passion. Dorénavant, la mère et la fille sont faites pour se chercher, se rater, se retrouver.

