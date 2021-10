Le Mug : Focus sur les 75 ans de Blake et Mortimer sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Focus sur les 75 ans de Blake et Mortimer (célébrés le 26 septembre) et de l'exposition « Le Secret des Espadons » avec Daniel COUVREUR, commissaire de l'expo, et Benoît MOUCHART pour sa biographie du créateur de Blake et Mortimer « Edgar P. Jacobs, un pacte avec Blake et Mortimer ».



Pierre SCHEURETTE pour son journal « Pierre Feuillette »



Le Mug découverte : Nicolas MICHAUX pour son nouvel album « Les chutes » à découvrir ce vendredi 01 octobre.

Cet album réuni des enregistrements réalisés entre 2017 et maintenant, une collection d'outtakes incluant cinq titres inédits et cinq versions alternatives de certaines chansons de son dernier album Amour Colère (2020). Artisan du son et de l'image, Michaux revendique volontiers la lenteur. Son travail d'écriture et de production s'étire parfois sur plusieurs années, chaque chanson étant remise sur le métier autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce qu'elle trouve sa forme finale et idéale. Pendant la création d'Amour Colère, Michaux a écrit et produit une petite vingtaine de morceaux, pour finalement n'en garder que 10 sur le disque. Un an après sa sortie, l'auteur-compositeur lève le voile sur la genèse de cet album en partageant des inédits et des versions alternatives de la période Amour Colère de sa vie, concluant ainsi un chapitre pour pouvoir se donner pleinement au suivant.



Cathy IMMELEN pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

