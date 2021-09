Le Mug : Frédéric ADRIAN pour sa biographie « Nina Simone » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Frédéric ADRIAN pour sa biographie « Nina Simone » paru aux éditions Le Mot et Le Reste.

De sa jeunesse américaine dans le Sud ségrégationniste à ses dernières années passées en France, la vie de Nina Simone se lit comme un roman. Enfant prodige blessée par le racisme, elle fait ses débuts dans les clubs d'Atlantic City avant de triompher sur les scènes du monde entier. Très tôt engagée dans la lutte pour les droits civiques, elle mêle avec succès art et militantisme, mais des problèmes personnels graves viennent entraver sa carrière. Après des années de galère, notamment parisiennes, elle renoue avec le succès grâce au triomphe inattendu de la réédition de 1987 de « My Baby Just Cares For Me ». Cette biographie met en lumière le parcours d'une artiste, tardivement reconnue comme la créatrice majeure qu'elle a été, ainsi que son influence, qui dépasse largement le cadre de la musique.



Gorian DELPATURE pour sa séquence « Le mot qui fait pop »



Le Mug découverte : Lenny et Harpo GUIT pour le court métrage « Fils de plouc » qui sort ce mercredi 29 septembre

Bruxelles, aujourd'hui. Issachar et Zabulon sont deux frères d'une vingtaine d'années vivant avec leur mère Cachemire dans un quartier populaire. Extrêmement stupides, ils ne s'ennuient jamais, car pour eux, la folie c'est le quotidien. Quand ils perdent Jacques-Janvier, le chien bien-aimé de leur mère, ils ont 24 heures pour le retrouver, sinon, c'est la rue... Le film était projeté au festival Sundance en février dernier et nous les avions reçus le 2 février pour l'occasion.



Michel DUFRANNE pour sa séquence « ISBN »

