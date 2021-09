Le Mug : Aurélie Lévy pour son roman graphique « Queenie, la marraine de Harlem » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Aurélie Lévy pour son roman graphique « Queenie, la marraine de Harlem » qu'elle a réalisé avec Élizabeth Colomba aux éditions Anne Carrière.

Un ouvrage qui retrace le parcours extraordinaire de l'histoire méconnue de Stéphanie StClair. La seule femme cheffe de gang dans les années 1930 à New-York, une femme noire, française, gangster et activiste, si puissante qu'elle avait fait condamner un flic... Harlem. 1933. Une femme noire, tirée à quatre épingles, est relâchée de prison. Son nom : Stéphanie St Clair. Signes particuliers : un accent français à couper au couteau et un don pour les chiffres. Née dans la misère à la Martinique, la célèbre Queenie est à la tête de la loterie clandestine de Harlem. Avec l'aide d'une poignée de complices loyaux, elle a patiemment bâti un véritable empire criminel qui règne sur Harlem tout en protégeant ses habitants des exactions des policiers.



09h30 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



09h40 - Le Mug découverte : Marie Paule Kumps pour sa pièce « LARGUEZ LES AMARRES » à découvrir au théâtre des Galeries jusqu'au 3 octobre 2021.

Une exploration des rouages familiaux avec ses secrets et ses révélations. Une histoire tendre ancrée dans notre actualité



09h50 - Chronique 2 : Marc Ysaye pour sa séquence « Un jour un concert »

