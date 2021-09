Le Mug : Nabil BEN YADIR qui a réalisé la deuxième saison de la série belge Netflix Original "Into the Night" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Nabil BEN YADIR qui a réalisé la deuxième saison de la série belge Netflix Original "Into the Night"



Marie FRANKINET pour son journal «?Pop news?»



Le Mug découverte : Focus sur la treizième édition de l'Affordable Art Fair à découvrir jusqu'au 26 septembre sur le site de Tour & Taxi

L'Affordable Art Fair à Brussels est une foire d'art contemporain. Pour la première fois le spectacle a été réalisée à Londres en 1999 et a été mis en place dans l'intervalle aussi en Amérique, en Europe et en Asie. Dans les grandes villes du monde est l'Affordable Art Fair désormais partie intégrante de la scène artistique et présente des tableaux, graphiques, sculptures et photographies dans une atmosphère conviviale inspirante. Avec Julie CONSTANT, la directrice de AAF



Thierry BELLEFROID pour sa séquence « La vie dessinée »

